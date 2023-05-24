بكلفة 7 مليارات درهم .. مشاريع سكنية جديدة في منطقتين بأبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تتجاوز 7مليار درهم.

يضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية و الحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد 8 مساجد، و14 مبنى تجاري. ويقام المشروع على أرض مساحتها 584.7 هكتار، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 6.3 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني لعام 2027.

ويتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد مسجدين ومحلات تجارية. ويقام المشروع على أرض مساحتها 53.4 هكتار، بتكلفة إجمالية تتجاوز 734 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع لعام 2025.

ولإنجاز تلك المشاريع، وقعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقيتين مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ المشروعين لصالح هيئة أبوظبي للإسكان، حيث وقع الاتفاقية عن الهيئة، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، وعن شركة كيو القابضة، رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل، ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا،: "يأتي توقيع عقدي تطوير مشروعي إسكان غرب بني ياس والسمحة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بتأمين الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، عبر تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية.

وأكد الشرفا على حرص الهيئة على تطوير وبناء شراكات فعالة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف وضع حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية في قطاع الإسكان بإمارة أبوظبي.