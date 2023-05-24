مكتوم بن محمد :دبي تحظى بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" التقيت دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية وناقشنا السياسات الاقتصادية التي تتبعها دبي لتعزيز مرونتها ونمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتطوير أسواقها المالية. دبي تحظى دائماً بثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين حول العالم والجهود تتواصل لتعزيز هذه الثقة وتنميتها.