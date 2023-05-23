مكتوم بن محمد يستقبل رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح اليوم، رئيس جامعة ولاية أريزونا مايكل كرو، إحدى كبرى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد من الأهم على مستوى العالم في مجال البحث العلمي والابتكار، وذلك في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات بدبي.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور البيئة العلمية في دولة الإمارات ودبي، في ضوء الحرص على مد وتعزيز جسور التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، لاسيما الجهات الأكاديمية المعنية بمجالات الأبحاث والتطوير والابتكار وعلوم المستقبل، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بصورة عامة، ومرحلة التعليم الجامعي بصفة خاصة، سعياً لتخريج أجيال على قدر رفيع من التأهيل العلمي والمعرفي للمشاركة بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية الكبيرة لدولة الإمارات ولدبي.

وتناول اللقاء الأهداف الطموحة التي تسعى دبي تحقيقها في المرحلة المقبلة والتي حددت ملامحها الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية في مجملها إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، مشيراً سموه إلى أن دبي تثمن دور الجامعات والمعاهد العلمية وتعدها من شركائها الرئيسيين في دعم مسيرتها التنموية القائمة على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة والتي تخدم القطاعات الحيوية المستقبلية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ولاية أريزونا عن تقديره للنموذج التنموي المتميز الذي تقدمه دبي، والاهتمام الواضح الذي توليه لمجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، وسعيها الدؤوب لضمان أعلى درجات التميز العلمي لكوادرها الشابة التي تعتبرها القيادة الرشيدة ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر الذي تريده للإمارة.

واستعرض مايكل كرو مسيرة تطور الجامعة العريقة التي يعود تأسيسها إلى العام 1885 وكيف أصبحت واحدة من الجامعات المرموقة في مجال الابتكار على مستوى العالم، وما تقدمه الجامعة من برامج علمية متخصصة، مشيراً إلى أن عدد الدارسين في مرحلة ما قبل التخرج يصل إلى نحو 113 ألف طالب وطالبه إضافة إلى أكثر من 30 ألف من منتسبي الدراسات العليا، فيما ينتمي الدارسون من خارج الولايات المتحدة في المرحلتين إلى 158 دولة. وتشير الإحصاءات إلى أن التأثير الاقتصادي للجامعة على الناتج المحلي لولاية أريزونا في العام المالي 2022، يُقدَّر بنحو 4.7 مليار دولار.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، وسلطان المنصوري، والدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.