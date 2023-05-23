«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً في مزاد إلكتروني

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها تعتزم طرح 350 رقماً ثنائياً (للمركبات الكلاسيكية والدراجات النارية)، وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات (A-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V). ويحمل هذا المزاد الإلكتروني رقم 71 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

وأشارت إلى أن التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني بدأ أمس، فيما سيبدأ المزاد يوم الاثنين 29 مايو الجاري في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر خمسة أيام.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين: أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».