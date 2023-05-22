الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية والغربية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:47، والمد الثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:04، والجزر الثاني عند الساعة 20:00.