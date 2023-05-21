99.7 % درجة الإحساس بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي

كشف تقرير الاستدامة 2022 الذي أصدرته شرطة أبوظبي، أن درجة الإحساس بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي بلغت 99.7%، ونسبة رضا المجتمع عن استجابة الشرطة 99.4%، ونسبة الرضا العام للجمهور عن خدمات شرطة أبوظبي بلغت 99.2%.

وأكد التقرير أن شرطة أبوظبي حققت إنجازات رائدة في استدامة الأمن والسلامة خلال 2022، إذ شهد العام الماضي إنجازات كبيرة تؤكد على التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتتمثل هذه التوجهات في رؤية الإمارة 2030 التي تهدف إلى جعل أبوظبي من بين أفضل المدن في العالم، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال نظام عمل حكومي متكامل يقوم على الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وأكد التقرير أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعمل باستمرار ودون كلل لتقديم أفضل طرق المعيشة للمجتمع والحفاظ على الاستقرار من خلال تحقيق النتائج والأهداف التي تنعكس بالإيجاب على المساهمين جميعهم، كما تؤكد على ضمان توفير سبل السعادة للأفراد والمجتمع والاستمرار في تحسين جودة الحياة الخاصة بهم.

ولفت التقرير إلى أن أبوظبي تعد المدينة الأكثر أماناً في العالم، إذ حققت مؤشرات وإنجازات متنوعة في قطاعاتها كافة نتيجة جهود ودعم القيادة، لمنظومة العمل الشرطي للحفاظ على مقتبسات الأمن والاستقرار وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في التنافسات العالمية.

وأشار إلى أن موقع «NUMBEO» أظهر تقدم شرطة أبوظبي في مؤشر مستوى الجريمة من 15.5 في بداية 2017 إلى 11.9 في نهاية 2022، وهو الأقل على أكثر من 300 مدينة حول العالم، وتصدرت إمارة أبوظبي بذلك مدن العالم كأكثر المدن أماناً لمدة سبع سنوات متتالية.

كما حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نتائج رائدة في العديد من المجالات الشرطية وفقاً لنتائج تقرير مؤشر المدن الآمنة لعام 2021 الصادرة عن مجلة «إيكونوميست»، حيث سجلت أبوظبي 100% على صعيد مؤشرات قوة الشرطة المخصصة لكل نسبة مئوية من السكان، ومكافحة انتشار الجريمة، والتعامل مع الجرائم الصغيرة ومكافحة الجرائم الخطيرة.

وكشف التقرير أن نسبة السعادة الوظيفية في شرطة أبوظبي سجلت 91.5% ونسبة ثقة المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي 99.4% ونسبة رضا المجتمع عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي 99.2% ونسبة رضا المتعاملين عن خدمات المؤسسة 98.3%.