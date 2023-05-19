محمد بن راشد يدعو رئيسة وزراء بنغلاديش للمشاركة في COP28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعوة إلى شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وسلم الدعوة إلى شيخة حسينة، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله علي خصيف الحمودي.