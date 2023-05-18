رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس كازاخستان علاقات الصداقة بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وهنأ سموه - خلال الاتصال - رئيس كازاخستان بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق أمس 17 مايو.. متمنياً له عمراً مديداً مع موفور الصحة والعافية والسعادة.

من جانبه، عبر رئيس كازاخستان عن شكره العميق لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الكريمة، متمنياً لسموه الصحة وطول العمر، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.