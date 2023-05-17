حميد بن عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة شماء عبدالله سعيد البدواوي

قدم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، اليوم واجب العزاء بوفاة المغفور لها شماء عبدالله سعيد البدواوي والدة كل من محمد و سلطان و سالم و علي و بخيت راشد بخيت المطروشي .

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف في عجمان ــ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان