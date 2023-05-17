منصات افتراضية لتعزيز التواصل بين المواطنين في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، لتعزيز المبادرات المجتمعية في المجمعات السكنية، وتعزيز أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي المساعد لقطاع الإسكان بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، ومؤسس ومدير فرجان دبي، عليا الشملان.

وقال الشحي إن «التعاون يجسّد التزامنا تجاه مواطني دبي من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة. ومع فرجان دبي، نحن واثقون بأن جهودنا المشتركة ستسهم - إلى حد بعيد - في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً للأعمال والسياحة في المنطقة».

وأضاف الشحي: «نحن متحمسون للعمل مع فرجان دبي لتحقيق رؤيتنا المشتركة لإمارة دبي. ونتطلع إلى تطوير مجموعة من المبادرات المجتمعية الفريدة والمستدامة التي ستوفر فرصاً جديدة لمواطني دبي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة لديهم».

وعبرت الشملان عن حماستها للشراكة قائلة: «هذا التحالف الاستراتيجي مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يتيح لنا العمل على مبادرات مجتمعية فريدة من نوعها، ستؤثر إيجابياً في السكان وتحدّد معايير جديدة للمعيشة المجتمعية».

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستتعاون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وفرجان دبي، لإنشاء وتطوير مبادرات مجتمعية متميزة في المجمعات السكنية التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تتوافق مع أهداف إمارة دبي وتدعم الحاجات المستقبلية لمواطني الإمارة.

وتشمل أهداف مذكرة التفاهم التنسيق بين الطرفين في تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة، وتقييم الفرص المحتملة لتطوير المبادرات المجتمعية، وبناء علاقات تعاون فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتعد هذه الاتفاقية واحدة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسة. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.