محمد بن زايد يبعث رسالتين خطيتين إلى رئيسي غانا وموزمبيق لدعوتهما لحضور «COP 28»

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وسلّم الرسالة إلى رئيس غانا، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا عامر العلوي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية إلى فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وسلم الرسالة القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى موزمبيق سعيد محمد سعيد باعمران، إلى وزيرة الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق فيرونيكا مكامو.