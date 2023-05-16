منصور بن محمد يشهد حفل تخريج الدفعة 26 للجامعة الأمريكية في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي مساء اليوم (الثلاثاء) حفل تخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلبة وطالبات الجامعة الاميركية في دبي.

حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم (الثلاثاء)، إلياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي وعدد من القيادات التربوية والتعليمية وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم نحو 300 طالب وطالبة تخرجوا في كليات: محمد بن راشد للإعلام، والعمارة والفنون والتصميم، والآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والتربية، والهندسة.

وقد بدأ الحفل بعزف السلامين الوطنيين لدولة الامارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية ثم ألقى الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين والخريجات، مؤكدا اعتزاز الجامعة بهذه الكوكبة المتميزة من الشباب الذي يمثل مع التخرج قيمة مضافة جديدة لسوق العمل وضمن العديد من التخصصات الحيوية، متمنياً للجميع التوفيق في حياتهم العملية، مع الاستفادة مما تلقوه من علوم وقيم وأخلاقيات خلال دراستهم الجامعية، ليكونوا دائما قدوة لأقرانهم ونموذج يحتذى به في السعي الدائم نحو أعلى مستويات النجاح والتميز على الصعيدين الشخصي والاحترافي.

وقد قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الطالبة آيات ديرهم، خريجة كلية العمارة والفنون والتصميم، والأولى في ترتيب الدفعة السادسة والعشرين للجامعة الأمريكية في دبي، والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين والخريجات، مثمناً اجتهادهم ونجاحهم، ومتمنياً لهم جميعا كل التوفيق في حياتهم العملية وأن يكونوا دائماً نموذج للتميز في السعي في كسب المزيد من المعارف التي يمكن بها تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

وألقى الكلمة الرئيسية للحفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب وهنّأ فيها الخريجين والخريجات وقدم لهم مجموعة من النصائح الملهمة حول أهمية امتلاك الرؤية والحلم والسعي حثيثاً من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة، مستعرضاً جانباً من رحلته في تحويل حلمه إلى إنجاز

ونجاح، وأهم السمات التي يجب يتسم بها الشباب مع إقبالهم على بدء حياتهم العملية، ومن أهمها المثابرة والتركيز على الأهداف والإخلاص في السعي لتنفيذها وعدم التنازل عن التفوق، مؤكداً أن تواجدهم في دبي يعد في حد ذاته فرصة كبيرة للنجاح بما توفره من فرص وتفتحه أمام الشباب من مجالات للتميز.

كما ألقت الطالبة الأولى على الدفعة آيات عارف درهم كلمة أعربت فيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما وفره من بيئة داعمة للعلم والتعليم في دولة الإمارات، وأثر ذلك في تحفيز الشباب على التفوق والتميز، مستشهدة بمقولة سموه "إن المستقبل ملك لمن يتخيله ويصممه وينفذه"، كما توجهت بالشكر للكادر الأكاديمي للجامعة، وما قدموه لها من عون وتوجيه خلال فترة دراستها.