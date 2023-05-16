بلدية الشارقة تجري 104 عمليات جراحية لحيوانات أليفة خلال 4 أشهر

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إجراء 104 عمليات جراحية لحيوانات أليفة في العيادة البيطرية بمنطقة الجبيل وبإشراف كادر طبي متميز، ضمن جهودها في تعزيز الصحة العامة وسلامة الحيوانات الأليفة ورعايتها، حيث تقدم العيادة خدمات عديدة لهذه الحيوانات باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأكد مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة، عادل عمر سالم، أن العيادة البيطرية التابعة للبلدية تقدم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة وتركز على الحفاظ على صحة الحيوان، وتهدف إلى رفع مستوى الرعاية له والحفاظ على الصحة العامة من خلال المتابعة الصحية اللازمة، وإجراء التطعيمات الدورية للحفاظ على سلامة الحيوانات الأليفة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مشيراً إلى أن زيارة العيادة تتطلب الحجز المسبق ثم زيارة الطبيب، والبدء بالإجراءات الصحية للحيوان سواء بالعلاج أو أخذ العينات لتحليلها.

وأوضح عادل عمر سالم أن البلدية أجرت خلال الـ 4 أشهر الماضية 104 عمليات جراحية لحيوانات أليفة، وتقديم 1536 استشارة لحالات مرضية، كما بلغ عدد المراجعين خلال هذه الفترة أكثر من 1800 مراجع، ما يعكس ثقتهم بما تقدمه العيادة البيطرية من خدمات وفق أعلى المواصفات.

وأشار مدير الصحة العامة والمختبرات المركزية بالوكالة إلى أن العيادة البيطرية نالت ثقة الجمهور للاستفادة من الخدمات المقدمة، بفضل ما تحتويه من أجهزة ومعدات وأدوات، وتعيين كادر مواطن من أفضل الأطباء البيطريين المختصين أصحاب الخبرة والكفاءة، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للحيوانات، وما تتبعه العيادة من إجراءات الوقاية والسلامة للحفاظ على الحيوانات ووقايتها من الأمراض.