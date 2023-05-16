خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من معالي شما سهيل المزروعي، معالي أحمد علي الصايغ، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، سعادة محمد سعيد الظنحاني، وسعادة ناصر سعيد آل علي، وسعادة مالك سلطان آل مالك، وسعيد راشد الزعابي.