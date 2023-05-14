كهرباء الشارقة تنفذ مشاريع تطويرية بالمنطقة الوسطى بتكلفة تجاوزت 32 مليون درهم

أنجزت هيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة عدداً من المشاريع التطويرية بالمنطقة الوسطى خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت تنفيذ 6 مشاريع إلغاء خطوط هوائية و تمديد كابلات بمسافة 54.95 كم بتكلفة قدرها 25 مليونا و 951 ألف درهم كما تم تنفيذ 5 مشاريع لإنارة الطرق تم خلالها تركيب 279 عمود إنارة جديد وتمديد كابلات بمسافة 18.640 كم بتكلفة قدرها مليونا و 418 ألف درهم وتم تنفيذ مشروع لتعديل الشبكة بتمديد كابلات بمسافة 12 كم بتكلفة قدرها 4 ملايين و 841 ألف درهم.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن مشروعات التطوير التي نفذتها الإدارة بالمنطقة الوسطى ساهمت في الارتقاء بالخدمات وتحقيق استقرار وثبات الشبكات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية.

وأشار إلى أن إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير خدماتها للمشتركين من خلال توفير وقتهم وجهدهم والسعي الدائم لاستخدام كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المشتركين وتستقبل المتعاملين في مبنى إدارة المنطقة الوسطى في منطقة البطائح لتقديم خدمات سداد فواتير الإستهلاك ورسوم التوصيل والمخالفات وعقود الإيجار وعدم الممانعات وذلك لخدمة الأهالي والتيسير عليهم.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.