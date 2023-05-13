«وقف المليار وجبة» يقر منظومة الحوكمة وتشكيل لجان الاستثمار والتدقيق

عقد مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» اجتماعه الأول، بعد تشكيله، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله.

وترأس اجتماع مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد القرقاوي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم استعراض الخطط الكفيلة بتنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف، بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، للوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم، وأقر المجلس منظومة الحوكمة وتشكيل لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.

وقال القرقاوي إن المبادرة تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في استدامة الخير والعطاء وترسيخ العمل الوقفي باعتباره أداة تنموية لتطوير المجتمعات ووسيلة فاعلة لتعزيز الاستجابة للحاجات المجتمعية المختلفة، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء سيعمل على تحويل هذه الرؤية إلى برامج عمل تسهم في تنفيذ أهداف مبادرة «وقف المليار وجبة»، لتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين حول العالم.

وأكد أن نهج عمل مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» يقوم على أفضل الممارسات العالمية لاستدامة وتنمية أصول الوقف عبر استراتيجية استثمارية معاصرة للحصول على أعلى عوائد ممكنة لتوفير التمويل اللازم للمبادرة ومشاريع إطعام الطعام ومكافحة الجوع، بما يضمن استدامة الخير لأعوام طويلة مقبلة.

وأشار إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اعتمدت في خططها لتحقيق مستهدفات أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، أفضل معايير العمل المؤسسي المتكامل بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة.

واطلع مجلس أمناء «وقف المليار وجبة»، خلال الاجتماع، على الإطار الحوكمي الذي أعدته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لضمان استمرارية الوقف.

واستعرض مجلس الأمناء سير أعمال «وقف المليار وجبة»، والخطط والبرامج الهادفة لاستدامة وتنمية واستثمار أصول الوقف المنقولة وغير المنقولة، واستغلال عوائد هذا الوقف وتنميتها لتوفير التمويل اللازم لمبادرة «وقف المليار وجبة» ومشاريع إطعام الطعام ومكافحة الجوع التي تقوم بتنفيذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وضمان استدامتها.

وناقش مجلس الأمناء وضع الضوابط الرئيسة لضمان وتأمين الأصول الموقوفة، وإجراءات قيد الوقف، إلى جانب تشكيل لجان المجلس الرئيسة.

كما استعرض مجلس الأمناء أبرز المشاريع والأفكار الاستثمارية التي تسهم في تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، منها الودائع والأسهم والصكوك والعقارات، للمساهمة في توفير مصادر تمويل دائمة بما يعود بالنفع على المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وناقش مجلس الأمناء الآليات الكفيلة بتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات للمبادرة من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني.

وأصدر مجلس أمناء «وقف المليار وجبة» قرارات عدة، أبرزها تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم، وتختص اللجنة بدراسات السوق والبحث عن فرص استثمارية والإشراف على الاستثمارات بما يسهم في تحقيق العائد الأفضل والريع الأعلى.

كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، برئاسة رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية فاضل العلي، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل المخاطر الاستثمارية وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر. وأصدر المجلس قراراً بتعيين ناظر الوقف، إضافة إلى اعتماد الهيكل العام لـ«وقف المليار وجبة».

محمد القرقاوي:

«اعتماد أفضل الممارسات لاستدامة وتنمية أصول الوقف عبر استراتيجية استثمارية معاصرة».

مناقشة الخطط والبرامج الهادفة لاستدامة واستثمار أصول الوقف المنقولة وغير المنقولة.