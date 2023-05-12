التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا ينمو 17% خلال 2022

نما التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا خلال عام 2022 بنسبة 16.8% ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقابل 25.2 مليار درهم في عام 2021 (6.8 مليارات دولار)، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 25.2 مليار درهم قيمة الواردات، ونحو 4.2 مليارات درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.

وأظهر تقرير حجم التجارة بين الإمارات وفرنسا، نمو التجارة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 49%، ارتفاعاً من 19.7 مليار درهم في عام 2020 إلى 29.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وتضمن التقرير بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022، مشيراً إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2014 إلى 27.4 مليار درهم، مقابل 24.58 مليار درهم في عام 2013. وسجل عام 2015 معدل تبادل بين الجانبين بلغ 26.4 مليار درهم ليرتفع في عام 2016 إلى 27.1 مليار درهم، وما قيمته 26.8 مليار درهم في عام 2017، وما يقارب 28 مليار درهم في عام 2018، وأكثر من 27.6 مليار درهم في عام 2019.

وأفادت بيانات التقرير تصدّر سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة قائمة أهم خمس سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2022، بقيمة 2.96 مليار درهم، وتلتها سلع محركات نفاثة بقيمة 2.58 مليار درهم، وعطور بقيمة 2.1 مليار درهم، وأدوية بقيمة 1.4 مليار درهم، وحقائب بقيمة 1.3 مليار درهم.

وفي بند إعادة التصدير، تصدّرت سلع أجزاء مركبات جوية القائمة بقيمة 1.1 مليار درهم، وتلتها سلع حلي ومجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 421 مليون درهم، ومحركات نفاثة بقيمة تتجاوز 200 مليون درهم، وسيارات بقيمة 146 مليون درهم، وعطور بقيمة 128 مليون درهم، فيما تصدرت سلع زجاجات التعليب بند الصادرات الإماراتية بقيمة 88 مليون درهم.