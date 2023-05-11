حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح الحبتور في دبي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الخميس) حفل الاستقبال الذي أقامه محمد بن خلف الحبتور في فندق "حبتور بالاس دبي"، بمناسبة زفاف نجله حبتور.



وقد هنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.