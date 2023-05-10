بدء تطبيق نظام التدريب والتطوير الإلكتروني في حكومة عجمان

بدأت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تطبيق نظام التدريب والتطوير الإلكتروني لموظفي الجهات الحكومية بإمارة عجمان الذي يهدف إلى متابعة تطبيق خطط التدريب و قياس الأثر التدريبي بشكل دقيق و فعال وفق الإجراءات و الآليات المعتمدة في نظام التدريب والتطوير لحكومة عجمان.

وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان أكدت فيه ضرورة الالتزام باستخدام النظام الإلكتروني للتدريب والتطوير الذي يأتي متوائماً مع قرار ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رقم (35) لسنة 2017 بشأن اعتماد نظام التدريب والتطوير في حكومة عجمان من حيث تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية، وإعداد خطة التدريب والتطوير السنوية، وتنفيذ الخطط التدريبية، وقياس فعالية التدريب أو الأثر التدريبي .

وأكدت الدائرة استعدادها التام لتقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية بشأن تطبيق هذا التعميم ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكامه، بالالتزام باستخدام إجراءات و نماذج عمل نظام التدريب والتطوير من خلال النظام الإلكتروني ووفقاً للأدلة الخاصة باستخدام النظام الإلكتروني.

من جانبه، أكد مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة، عبدالله بوشهاب، أنه تم إعداد النظام وفق أحدث التقنيات والنماذج الحديثة و المعايير العلمية المستخدمة في مجال التدريب بهدف تحقيق نقلة نوعية في تقنيات التدريب لموظفي حكومة عجمان، وذلك في إطار أتمتة العمليات الخاصة بالتدريب وتطوير أنشطة وأشكال التدريب المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات التي تحرص الدائرة على تنفيذها بهدف رفع مستوى أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي في حكومة عجمان.

وأوضحت مدير إدارة التدريب والتطوير، صفية المحرزي، أن النظام الإلكتروني للتدريب والتطوير الذي يأتي ضمن خطط ومشاريع الأتمتة في الدائرة يهدف إلى تبسيط الإجراءات والعمليات بما يتوائم مع نظام التدريب والتطوير المعتمد في الحكومة، وتسهيل عملية تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد الخطة التدريبية السنوية إلكترونياً لموظفي الحكومة بشكل دقيق وواضح، كما يساهم النظام في متـابعة تحقيق الأثر والعــائـد التدريبـي وعرض نتائج الأداء التدريبي العام، بالإضافة إلى احتساب مؤشرات التدريب مباشرة من النظام بشكل لحظي ودقيق. حيث يتضمن مجموعة من الآليات والأدوات وذلك من خلال بنية تقنية متكاملة تساهم في قياس فعالية تطبيق خطط التدريب والتطوير وقياس الأثر التدريبي؛ وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة التدريب والكفاءات والتي تتناسب مع متطلبات ومواصفات التميز الحكومي.

وكانت الدائرة قد عقدت ورش عمل تعريفية حول النظام استهدفت ممثلي وحدات الموارد الشرية في حكومة عجمان وذلك في إطار خطتها لتنفيذ سلسلة ورش توعوية لتأهيل الموظفين على استخدامه.

