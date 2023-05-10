حافلات لنقل الركاب محطة مترو "جي جي كو" نتيجة خلل فني أثر على الخدمة

وجهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عناية ركاب مترو دبي المستخدمين لمحطة جي جي كو الى توفر حافلات لنقل الركاب الى المحطات التالية.



وأعلنت الهيئة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي توتير، عن تأثر الخدمة في المحطة المذكورة نتيجة خلل فني، مشيرة الى توفر حافلات لنقل الركاب باتجاه محطتي مترو سنتر بوينت وإكسبو.

وتقع محطة جي جي كو على الخط الأحمر لمترو دبي البالغ طوله 52 كيلو متر.



ويتكون المترو من الخطين الأحمر والأخضر، واللذين يمتدان على طول 89.3 كيلومترا ويضمان 53 محطة وأسطولًا مكونًا من 129 قطارًا، فيما تُعد المرافق والخدمات المتوفرة في محطات مترو دبي من بين أفضل المرافق والخدمات على مستوى العالم.



مركز التحكم في عمليات القطارات، هو أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة (24/7)، وهي تتطلب مستوى عاليًا من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب،