حمدان بن محمد يُعيِّن مديرين تنفيذيين في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية و"دبي للتسجيل والترخيص التجاري"

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (30) لسنة 2023، بتعيين هادي محمد طاهر محمد بدري، مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتنمِية الاقتصادية.



كما أصدر سموه القرار رقم (31) لسنة 2023، بتعيين أحمد خليفة علي القيزي الفلاسي، مُديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.