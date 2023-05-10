إطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم بين الإمارات والكويت

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال شراكتها الاستراتيجية المبتكرة مع الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت، عن إطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم المشتركة بين الدولتين لدعم أصحاب الهمم، وتسهيل حركتهم في تنقلاتهم بين الدولتين.

وأشاد سفير الدولة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لصالح أصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا لتعزيز التعاون على مختلف المستويات بين البلدين.

وأضاف: «نأمل تطوير تلك الشراكة إلى مدى أوسع من العمل، بإطلاق مبادرات ومشروعات وتنفيذ برامج تخدم أصحاب الهمم في الدولتين وتسهّل حركة التنقل والزيارات المتبادلة».

من جانبه أعرب سفير دولة الكويت لدى الدولة جمال محمد الغنيم عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت، بإطلاق خدمة مواقف أصحاب الهمم المشتركة بين الدولتين لدعم تلك الفئات، وتسهيل حركتهم في تنقلاتهم بين الدولتين، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الكويت ودولة الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات كافة.

من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن إطلاق تلك الخدمة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير خدمات تدعم وتعزز اندماج أصحاب الهمم وتسهّل حياتهم اليومية، وتسهم في تطوير الخدمات الخاصة بأصحاب الهمم في دول مجلس التعاون بشكل أكبر في المجتمع. وقال إن تصريح مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم يغطي جميع مدن ومناطق دولة الإمارات ومدن ومناطق دولة الكويت الشقيقة، بما في ذلك المواقف المتاحة في المباني الحكومية والمرافق العامة، والمراكز التجارية والمستشفيات والمطارات، وغيرها من الأماكن التي قد يرتادها صاحب الهمة في البلدين، موضحاً أن عملية اعتماد التصريح الصادر من الكويت سيكون للشخص الذي لديه تصريح سارٍ ومعتمد من مؤسسة زايد العليا أو أي جهة أخرى في الدولة، والعكس صحيح نظراً لاختلاف مسميات الإعاقات، ويجب - عند التسجيل - على صاحب الهمة إرفاق التصريح الصادر من الهيئة إذا كان متجهاً من الكويت إلى أبوظبي والعكس صحيح، إذا كان متجهاً من أبوظبي إلى الكويت، عليه إرفاق التصريح الصادر من مؤسسة زايد العليا أو أي جهة من داخل الدولة.

وأشار الحميدان إلى أن إصدار هذا التصريح (البطاقة) يُسهل على أصحاب الهمم عناء عملية البحث عن مواقف السيارات المخصصة لهم، ويوفر لهم الوقت والجهد الذي يتطلبه البحث عن موقف مناسب لسياراتهم.

• تصريح مواقف السيارات المخصصة لأصحاب الهمم يغطي جميع مدن ومناطق الإمارات والكويت.