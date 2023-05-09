رئيس الأمن السيبراني: هناك صعوبة في ملاحقة مرتكبي الجرائم السيبرانية

أكد رئيس الأمن السيبراني محمد الكويتي خلال مشاركته في قمة الطوارئ 2023 في أبوظبي أن هناك ثلاثة تهديدات لا يوجد لها حدود جغرافية، وهي الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والحروب السيبرانية.

وقال إنه لا يوجد حوكمة وقانون وإجراءات نافذة واضحة لملاحقة القائمين وراء الجرائم السيبرانية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي ومع الشركاء الرئيسيين والجهات الحكومية والخاصة في مواجهة التهديدات السيرانية .