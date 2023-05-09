ناقشته "اجتماعية الوطني" اليوم.. 32 مادة في النسخّة الأولية لمشروع قانون "دور عبادة غير المسلمين"

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس اللجنة، ضرار بالهول الفلاسي، صباح اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مع ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

شارك في الاجتماع من قبل المجلس الوطني، مقررة اللجنة، الدكتورة هند حميد العليلي، والعضوان حميد علي العبار، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، فيما شاركت من جانب وزارة تنمية المجتمع، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، وعدد من المستشارين القانونيين للوزارة.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الاستفسارات والاسئلة فيما يخص مواد مشروع القانون بنسخته الأولية الواردة من الحكومة، والذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.