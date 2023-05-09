جامعة الإمارات تشارك في المؤتمر الدولي حول الهندسة والتكنولوجيا والإدارة في الهند

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي الثاني حول الهندسة والتكنولوجيا والإدارة الذي نظمه معهد سري ناناريه في منطقة آدور في الهند خلال الفترة من 4 - 6 مايو الجاري.

مثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات كمتحدث رئيسي، الذي قدّم عرضاً افتراضياً في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والخاصة بالمتحدثين الرئيسيين وشارك بورقة بحثية تحت عنوان: "دور التعليم العالي في تقليل آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة"، موضحاً دور جامعة الإمارات كنموذج مؤسسي في تحقيق الأهداف العالمية والمساهمة في تقليل آثار التغير المناخي.

وأشار الدكتور أحمد مراد في مداخلته إلى أن جامعة الإمارات، ومنذ نشأتها، تحرص على تعزيز مساهماتها العلمية عالمياً، وتعمل على تحقيق رؤيتها العالمية عبر الأثر الفعال على المجتمعات العلمية من خلال ربط المنظومة التعليمية بأهداف التنمية المستدامة، وترسخ الجامعة وضمن دورها الاستراتيجي الاستدامة البيئية من خلال التعليم والبحث العلمي والمساهمة المجتمعية.

وذكر - في عرضه - أن جامعة الإمارات ساهمت من خلال البحث العلمي في تقديم الحلول العلمية الابتكارية للتحديات البحثية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة لطلبة التعليم الجامعي الذي يشارك في دورته الثانية 467 طالباً من مختلف الكليات بعدد 103 مشروعات بحثية مقارنة مع 256 طالباً و56 مشروعاً بحثياً في الدورة الأولى من عام 2021.

وأشار إلى أن نسبة الإنتاج البحثي ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة للباحثين من جامعة الامارات تقدر بـ 40% من مجموع الإنتاج البحثي خلال الفترة من 2017-2023.

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي في مداخلته أن جامعة الإمارات قامت بمواءمة البرامج الأكاديمية بالبحث العلمي من خلال برامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الجامعي مثل ماجستير علوم البيئة والاستدامة والذي يطرح من قبل كلية العلوم إضافة إلى برامج اخرى في كليتي الهندسة والزراعة والطب البيطري، وساهمت الجامعة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع من خلال الورش العلمية المتخصصة والمحاضرات والمؤتمرات العلمية، بأهمية المسؤولية المجتمعية في تحقيق الأهداف المنشودة لأهداف التنمية المستدامة.