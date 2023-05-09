مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الرقيب عمر الكتبي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة المزهر بدبي. وقد أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.