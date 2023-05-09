ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. وطقس صحو حتى الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، رطباً صباحاً على السواحل، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مشيراً إلى ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز إن الطقس غداً يكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً. وأوضح أن طقس الخميس والجمعة المقبلين سيبقى صحواً بوجه عام، ويصبح غائماً جزئياً شرقاً بعد ظهر الجمعة.

ويعد شهر مايو الجاري، أحد أشهر الفترة الانتقالية الأولى ما بين فصلي الشتاء والصيف، ويشهد استمرار تحرك الشمس نحو شمال خط الاستواء، ما يؤدي إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.