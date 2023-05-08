"اجتماعية الشارقة" توفّر بطاقة "سند" لمستفيديها من المساعدات الاجتماعية

وفّرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بطاقات "سند" المصرفية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، للحصول على تخفيضات بأسعار المشتريات، إذ سُلِّمت للحالات المسجلة لديها في إدارة المساعدات الاجتماعية حيث تُوزع "سند" على كافة الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة.

وتقدم البطاقة خصومات ومزايا على خدماتها ومنتجاتها لصالح حامليها من كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والبالغ عددها 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات، هي "دعم العجز المادي" و"دعم الرعاية الصحية"، و"دعم المرأة" و"دعم رعاية الطفولة"، والمجموعة الأخيرة هي دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة.

وقالت مدير إدارة التلاحم المجتمعي حصة الحمادي، أن دور قسم المسؤولية المجتمعية هو عقد اتفاقيات مع المؤسسات والشركات التجارية تتيح بموجبها حصول حاملي بطاقة "سند" على تخفيض وخصومات لمشترياتهم المتنوعة، ونحن في إدارة التلاحم المجتمعي نسعى منذ أطلقنا "سند" في العام 2017 إلى مساعدة المنتسبين في الدائرة في شراء وتوفير الاحتياجات والأغراض التي يحتاجوها، وتحسين مستواهم المعيشي، خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم.

وتضيف حصة الحمادي: نحرص دوما على زيادة عدد الجهات المساهمة معنا بناء على توقيع اتفاقيات بين دائرة الخدمات الاجتماعية مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لمنح المستفيدين من خدماتها الحصول على خيارات متنوعة ومزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة.

و"سند" هي بطاقة مصرفية تم إصدارها بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، تمكن منتسبي الدائرة الخدمات الاجتماعية من مستحقي الضمان الاجتماعي من الحصول على المساعدات الاجتماعية الشهرية، كما تتيح لهم الحصول على مزايا وخصومات تقدم من قبل الشركات المساهمة ويمكن لذوي المستفيدين منها أو من ينوب عنهم استخدامها، لا سيما أن أصحاب البطاقة قد يكونون من فئة كبار السن أو طريحي الفراش أو الأطفال أو فئة المعاقين، وغيرها من الفئات ممن يتعرضون لظروف اجتماعية.

وبموجب الاتفاقية، تقوم الدائرة بعرض شعار الجهة المساهمة في الموقع الإلكتروني لدائرة الخدمات الاجتماعية مع عرض نسبة الخصم وترسل رسائل نصية قصيرة للمستفيدين للإعلان عن الجهات الجديدة. وتذكر اسم الجهة في المجلة الدورية للدائرة. كما الإعلان عن اسم الجهة ونسبة الخصم في مواقع التواصل الاجتماعي للدائرة.