رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً من فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وبحث سموه و الرئيس السوري - خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية - علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.