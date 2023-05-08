«طرق دبي» تحول مركزي إسعاد المتعاملين في «المنارة» و«الكـفاف» إلــى ذكيـة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركزين ذكيين لإسعاد المتعاملين في المنارة والكفاف، وذلك في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة للتوسع في تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية للدولة.

ويقدم المركزان خدماتهما للمتعاملين بصورة مؤتمتة، عبر الأجهزة الذكية بطريقة سلسة دون تدخل العنصر البشري، بما يحقق السعادة للمتعاملين.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، حرص الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها للمتعاملين، وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية، لزيادة نسبة التبني الرقمي على القنوات الذكية، لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتحول نحو المدينة الذكية، وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي.

وقال الطاير إن تحويل مركزي إسعاد المتعاملين في المنارة والكفاف، إلى مراكز ذكية، يأتي ضمن خطة وضعتها الهيئة لتحويل مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز ذكية بالكامل ومراكز هجينة، بما يتلاءم مع رؤية «خدمات 360» لحكومة دبي، واستراتيجية الحكومة في خفض عدد المراكز، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تحويل مركز إسعاد المتعاملين في الطوار إلى مركز ذكي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتحويل مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول إلى مركز هجين في 2024، وتحويل مركزي إسعاد المتعاملين في ديرة والبرشاء إلى مراكز هجينة في 2025.

وتفقد الطاير مركز إسعاد المتعاملين في المنارة، واطلع على المرافق التي جرى تصميمها وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال خدمة المتعاملين، لتعزيز خدمة المتعاملين عبر سهولة الوصول إلى الخدمات، والتواصل التفاعلي مع موظفي مركز اتصال الهيئة عبر تقنية المحادثة المرئية، لإنجاز خدمات الهيئة بشكل فوري، وتقديم الدعم والمشورة من قبل مستشار الخدمة داخل منصات خاصة، بما يسهم في تقديم خدمات مميزة تُسعد المتعاملين، وتُحسن خدمتهم على كل القنوات.

ويضم مركز المنارة عدداً من المنافذ، تشمل: الأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومستشار الخدمة والمحادثة المرئية، وشمل التطوير زيادة عدد الخدمات المقدمة في المركز، من 72 خدمة إلى 239 خدمة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، حيث يتوقع أن يرتفع عدد المعاملات التي سينجزها المركز من 23 ألف معاملة عام 2022 إلى 45 ألف معاملة نهاية العام الجاري.

وشدد الطاير على ضرورة مضاعفة الجهود، وأن تكون سعادة المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم في مقدمة أولويات العاملين لدى الهيئة.