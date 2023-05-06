خطة عاجلة لتلبية المتطلبات اليومية للسودانيين العالقين في الدولة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهم، وتلبية احتياجاتهم الضرورية لحين التوصل إلى حل آمن يضمن لهم العودة إلى بلادهم أو المغادرة إلى وجهات أخرى يختارونها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي يشهدها السودان في الوقت الراهن، وما تسببت فيه من توقف رحلات الطيران إلى هناك، وبقائهم في الدولة، وتأكيداً على عمق الروابط الأخوية بين البلدين، والحرص الكامل على توفير مختلف أشكال الرعاية للعالقين وذويهم، وتقديم كل الدعم الممكن للعناية بجميع شؤونهم، وضمان راحتهم، بما في ذلك توفير متطلبات الإقامة المؤقتة والخدمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الحياتية اليومية.

وقد أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن رصد ثلاثة ملايين درهم بشكل مبدئي لدعم الأشقاء العالقين، الذين يبلغ عددهم حالياً 750 من الرجال والنساء، ضمن خطة عاجلة تتعاون في تنفيذها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتأكيد توفير كل متطلباتهم الأساسية وضمان مقومات راحتهم في بلدهم الثاني الإمارات، حيث قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بتوفير الإقامة الكاملة لهم في مواقع سكنية مناسبة تضمن لهم الراحة، مع تقديم مبلغ نقدي لكل منهم لتوفير الاحتياجات الضرورية، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات المعنية جهودها لضمان استئناف رحلاتهم في أقرب فرصة ممكنة وبشكل آمن يضمن لهم سلامتهم.

وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التنسيق في إطار الخطة المشتركة تحسباً لأي زيادة قد تطرأ على أعداد العالقين من الأشقاء السودانيين في دبي جراء تعليق شركات الطيران رحلاتها إلى السودان.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني: «تأتي هذه الخطوة الرامية لدعم الأشقاء السودانيين العالقين التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذا الخصوص، وترجمةً للقيم الإنسانية التي رسختها القيادة بجعل العطاء والتراحم ومدّ يد العون والمساعدة نهجاً أصيلاً لاسيما في مد يد العون للأشقاء والأصدقاء في أوقات المحن والشدائد».

من جانبه، أكد مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، التزام المؤسسة بتقديم الدعم والتضامن الكامل، والوقوف إلى جانب الأشقاء السودانيين في هذه الظروف الصعبة، تجسيداً لقيمها الإنسانية وترسيخاً لنهج العطاء الإماراتي الأصيل، وتضامنها الدائم مع كل الأشقاء والأصدقاء، واستعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لكل من يحتاجها.