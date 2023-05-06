حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن دلموك في دبي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة بن دلموك، في قلعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف حمدان بن عبدالله بن دلموك إلى كريمة سعيد بن هلال بن طراف، وزفاف محمد بن عبدالله بن دلموك إلى كريمة عيد بن ناصر بن ياعد، وزفاف دلموك بن عبدالله بن دلموك إلى كريمة خلفان بن عبدالله سالم. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وهنّأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.