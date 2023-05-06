"محمد بن راشد للأعمال الخيرية" و"الشؤون الإسلامية بدبي" تدعمان الأشقاء السودانيين العالقين في الإمارات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي تشهدها السودان في الوقت الراهن وما تسببت فيه من توقف رحلات الطيران إلى هناك، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية لحين التوصل إلى حل آمن يضمن لهم العودة إلى بلادهم أو المغادرة إلى وجهات أخرى يختارونها.

تأتي هذه الخطوة التزاما بتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين الذين اضطرتهم الظروف للبقاء في الدولة لعدم مقدرتهم على استئناف رحلاتهم إلى السودان، تأكيداً على عمق الروابط الأخوية بين البلدين، والحرص الكامل على توفير مختلف أشكال الرعاية للعالقين وذويهم وتقديم كل الدعم الممكن للعناية بجميع شؤونهم وضمان راحتهم بما في ذلك توفير متطلبات الإقامة المؤقتة والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات الحياتية اليومية.

وقد أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن رصد ثلاثة ملايين درهم بشكل مبدئي لدعم الأشقاء العالقين، الذين يبلغ عددهم حاليا 750 من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة عاجلة تتعاون في تنفيذها مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتأكيد توفير كافة متطلباتهم الأساسية وضمان مقومات راحتهم في بلدهم الثاني الإمارات، حيث قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بتوفير الإقامة الكاملة لهم في مواقع سكنية مناسبة تضمن لهم الراحة، مع تقديم مبلغ نقدي لكل منهم لتوفير الاحتياجات الضرورية، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات المعنية جهودها لضمان استئناف رحلاتهم في أقرب فرصة ممكنة وبشكل آمن يضمن لهم سلامتهم.

وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التنسيق في إطار الخطة المشتركة تحسباً لأي زيادة قد تطرأ على أعداد العالقين من الأشقاء السودانيين في دبي جراء تعليق شركات الطيران رحلاتها إلى السودان.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، : "تأتي هذه الخطوة الرامية لدعم الأشقاء السودانيين العالقين التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذا الخصوص، وترجمةً للقيم الإنسانية التي رسختها القيادة الرشيدة بجعل العطاء والتراحم ومدّ يد العون والمساعدة نهجاً أصيلاً لاسيما في مد يد العون للأشقاء والأصدقاء في أوقات المحن والشدائد. لقد تأسست دولة الإمارات على قواعد راسخة من القيم الإنسانية النبيلة والتي لا تلبث أن تترسخ يوماً بعد يوم بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات نافذة للأمل والتفاؤل للجميع".

من جانبه، أكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، التزام المؤسسة بتقديم الدعم والتضامن الكامل والوقوف إلى جانب الأشقاء السودانيين في هذه الظروف الصعبة، تجسيداً لقيمها الإنسانية وترسيخاً لنهج العطاء الإماراتي الأصيل، وتضامنها الدائم مع كل الأشقاء والأصدقاء، واستعدادها لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لكل من يحتاجها، انطلاقاً من شبكة عملياتها الميدانية واللوجستية المتقدمة في مجال العمل الخيري والإنساني في العديد من دول العالم.