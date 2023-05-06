محمد بن راشد: يا موطني يحمي حماك النشامى
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بمناسبة احتفال دولة الإمارات بالذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة. وقال سموه: «يا موطني يحمي حماك النشامى».
#محمد_بن_راشد: يا موطني يحمي حماك النشاما...@HHShkMohd#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oo08VhYkXN— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 6, 2023
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