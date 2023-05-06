محمد بن راشد: يا موطني يحمي حماك النشامى

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بمناسبة احتفال دولة الإمارات بالذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة. وقال سموه: «يا موطني يحمي حماك النشامى».