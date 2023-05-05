محمد بن زايد: سعدت بمشاركة قواتنا المسلحة الاحتفاء بيوم توحيدها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع المنتسبين لمؤسسة القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت بمشاركة قواتنا المسلحة الاحتفاء بيوم توحيدها .. يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات .. أهنئ جميع المنتسبين لهذه المؤسسة العريقة، وأدعو الله تعالى بالرحمة للقادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي."