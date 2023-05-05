محمد بن راشد يهنئ الإمارات وشعبها بالذكرى ال47 لتوحيد القوات المسلحة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الإمارات وشعبها بالذكرى ال47 لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "نهنىء أنفسنا وشعب الإمارات بالذكرى ال47 لتوحيد قواتنا المسلحة .. ".

وأضاف سموه: "قواتنا التي وحدت الصفوف .. وحمت الحدود ..وواكبت المتغيرات..وحققت الإنجازات ..

شعارها الإتحاد هو كل شي .. وقبل كل شيء.. منها تخرج الشهداء .. ومن خلالها قدم أبناء الإمارات أرواحهم لوطنهم فداءً وتضحية ودماءً ..

حفظ الله قواتنا .. وحفظ الله شعبنا .. وحفظ الله قائدنا ..".