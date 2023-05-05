أكثر من 90 ألف تذكرة مبيعات مرافق بلدية دبي الترفيهية خلال سوق السفر العربي

أعلنت بلدية دبي عن بيع قرابة 90,603 تذكرة بقيمةٍ إجمالية 4,011,332مليون درهم خلال معرض سوق السفر العربي وذلك للمرافق العامة والترفيهية التابعة لها. وانقسمت التذاكر المُباعة إلى 25,000 تذكرة دخول إلى دبي سفاري، و65,603 تذكرة دخول إلى برواز دبي.

وشاركت بلدية دبي في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بين 1 و4 مايو الجاري، حيث عرضت أبرز خدماتها في مجال الترفيه وتسهيل السياحة بما تضمّه من حدائق ومرافق ترفيهية تحت إدارتها في الإمارة. يأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية تقدم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجميع سكان وزوّار الإمارة، وتعزز من جاذبية وجَودة الحياة فيها بما يتماشى مع رؤيـة إمارة دبي في أن تصبح الوجهة السياحية الأولى على مستوى العالم.

كما سلطت بلدية دبي الضوء من خلال منصتها على العديد من المرافق العامة والترفيهية والمعالم التاريخية والمعاصرة التي تميز إمارة دبي، وتشمل، أسواق دبي التاريخية ومنها، سوق بر دبي، وسوق بر ديرة. وأتاحت أيضاً تجربة قيادة الدراجة الجبلية عبر تقنية الواقع الافتراضي المماثلة لمضمار الدراجات الهوائية الجبلية في غابات حديقة مشرف الوطنية، إحدى أكبر الحدائق في الإمارة.

كما عرضت شروحاً عن برواز دبي، واحد من أحدث المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويتميز بكونه يوفر إطلالاتٍ بانورامية لكامل مدينة دبي بقسميها الحديث والقديم، وشرحاً عن دبي سفاري بارك، إحدى المرافق الترفيهية البارزة في الإمارة، التي تحتوي على ما يقارب 3,000 حيوان، إضافةً إلى "دولفيناريوم" حديقة الخور المائية المغلقة التي تقدم عروضاً للدلافين، وغيرها من العروض مثل عرض الطيور.

واستعرضت البلدية جهودها مؤخراً بتعزيز السياحة والترفيه في الإمارة، عبر تجهيز شاطئين إضافيين للسباحة الليلية ضمن منطقة جميرا، وزيادة المساحة المخصصة للسباحة الليلية في شاطئ أم سقيم، مزودة بشاشات إلكترونية لتوعية المرتادين بالإرشادات والتعليمات، وهذا ما سيوفر لمرتادي تلك الشواطئ إمكانية السباحة على مدار الساعة.