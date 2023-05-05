منصة متكاملة لمراقبة وإدارة وسائل التنقل المرن في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منصة متكاملة لمراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات.

وتهدف المنصة إلى تعزيز التنقل المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن سعيها لترجمة توجيهات القيادة بدعم صدا

رة إمارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتنفيذاً لرؤية دولة الإمارات في تبوؤ موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، حسين البنا: «تعتبر هذه المنصة من أهم مبادرات مركز التحكم الموحد في الهيئة التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي للمستخدمين، وضمان الأمن والسلامة، كما تسهم المنصة في إعداد الدراسات الفنية، وكذلك دعم التكامل بين وسائل النقل المتعددة، الأمر الذي يوفر رحلة متكاملة وانسيابية لمستخدمي وسائل النقل المتنوعة، وضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.»

وأضاف: «ستربط منصة مراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن بين الأنظمة الخاصة بمزودي الخدمات وأنظمة مركز التحكم الموحد، وتم في المرحلة الأولى ربط خمسة من مزودي خدمات التنقل المرن، تشمل أربعة مشغلين للسكوتر الكهربائي المشترك، ومشغلاً للدراجات الكهربائية المشتركة».

وأشار البنا إلى أن مشغلي السكوتر الكهربائي المشترك يشغلون ما يزيد على 2500 سكوتر كهربائي في 21 منطقة (تم التوسع في 11 منطقة جديدة منها خلال الربع الأول من عام 2023)، وقد حققت ما يزيد على مليون رحلة عن طريق خدمة السكوتر المشترك خلال عام 2022، إضافة إلى 1750 دراجة هوائية مشتركة، موزعة على 28 منطقة في إمارة دبي، سجلت ما يزيد على 1.3 مليون رحلة للدراجات المشتركة خلال عام 2022.

وأكد البنا أهمية دور المنصة في مراقبة وإدارة عمليات وسائل التنقل المرن في مختلف مناطق الإمارة بشكل آني، ما يسهم في تحسين الأداء، وتعزيز السلامة المرورية على الممرات والمسارات المخصصة لعبور المشاة والدراجات، والتأكد من مدى الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مزود، والأعداد المسموحة في كل منطقة، ومراقبة السرعات، وإصدار إشعار بالتنبيهات في حال وجود تجاوزات، ورصد نسب استخدام تلك الوسائل، بما يدعم منظومة التنقل المرن والميل الأول والأخير، وتعزيز الدور الريادي للإمارة في ملف الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية.

1750

دراجة هوائية مشتركة موزعة على 28 منطقة في إمارة دبي سجلت ما يزيد على 1.3 مليون رحلة.