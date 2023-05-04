بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة توعية لملاك العزب والعاملين بمدينة السلع

نفذ فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة حملة نظافة وتوعية لملاك العزب والعاملين فيها بمدينة السلع ، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" وطلاب المدارس بالمدينة.

واستمرت الحملة لمدة يومين. واسفرت عن جمع وإزالة نصف طن من المخلفات.

وتهدف الحملة إلى تحقيق الأهداف التنفيذية للخطة الاستراتيجية للبلدية والحفاظ على المظهر العام في المدينة، والتقليل من رصد المخالفات والانذارات، وتوعية المجتمع بأضرار الرمي العشوائي.

كما تهدف إلى تحفيز الرقابة الفعّالة وتوضيح الارشادات الواجب اتباعها للمحافظة على المظهر العام، وتوعية المجتمع المحلي بأهمية رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، وتحسين المظهر العام والحضاري في المدينة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات إماره أبوظبي ونشر وتعزيز الوعي الصحي لدي العاملين. وتم خلال الحملة تنظيف مناطق العزب ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها.