«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

ترأس رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: رئيس اللجنة ضرار بالهول الفلاسي، ومقررة اللجنة الدكتورة هند حميد العليلي، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع كل من: الأمين العام للمجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للتشريع والرقابة الدكتور سيف سعيد المهيري، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي.

وتم في الاجتماع مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.