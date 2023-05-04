«تاكسي دبي» تضم 58 مدرسة حكومية على تطبيقها الرقمي

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، البدء في ضم 58 مدرسة حكومية، وإضافة ما يزيد على 20 ألف طالب، إلى تطبيقها الرقمي الخاص بحافلات النقل المدرسي، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة لقطاع المدارس الحكومية على مستوى الإمارة، حيث تقدم الحافلات المدرسية التابعة لمؤسسة تاكسي دبي خدمات النقل لنحو 800 مسار.

وأفاد مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي، عبدالله إبراهيم المير، بأن خدمات تطبيق حافلات النقل المدرسي تشمل تسجيل الطلاب في المدرسة، بالإضافة إلى تسجيل ذوي الطلبة من خلال التطبيق لمتابعة مسار الحافلات من المدرسة

وإليها، كما يعمل التطبيق على إرسال إشعارات آنية للأهالي عند وصول الطلاب إلى المدرسة أو المنزل، إلى جانب الإشعارات الخاصة بحال حصول ازدحام مروري غير متوقع، كما يتيح التطبيق الفرصة لتوفير الوقت، من خلال الإبلاغ من قبل أولياء الأمور عن غياب أحد الطلبة، الذي يبلغ سائق الحافلة لمواصلة مسار الحافلة بالشكل الأنسب في حال أي تغييرات قد تؤثر في رحلة الحافلة.

وأكد المير أن المؤسسة تواكب أحدث الأنظمة التقنية المتطورة في حافلات النقل المدرسي، وذلك عبر تزويدها بأنظمة المراقبة، لضمان خلو الحافلة من الطلاب، والتتبع الإلكتروني للحافلات والطلبة باستخدام الأجهزة الداخلية في الحافلات، وذلك حرصاً على مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

ويتيح التطبيق لسائق الحافلة متابعة التفاصيل الفنية والتقنية للحافلة، من حيث عدد الكيلومترات التي تقطعها، وإمكانية الاتصال بمركز التحكم، وإرسال إشعارات في حال حصول ازدحام مروري أو تعطل في الحافلة، ومواعيد الدخول والخروج للطلبة من الحافلة، وإشعار مركز التحكم بالحالات الطارئة، في خطوة تضمن أعلى معايير الأمان والسلامة والمراقبة المعتمدة في دبي.