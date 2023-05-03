محمد بن راشد يوجّه بدعم الأشقاء السودانيين العالقين في الدولة

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير كل أشكال الدعم للأشقاء السودانيين الموجودين على أرض دولة الإمارات، ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جرّاء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان.

ووجّه سموّه بالبدء الفوري لتقديم الدعم، ومتابعة كل شؤون الأشقاء العالقين في دولة الإمارات، وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم، سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة، أو الأمور الحياتية الأخرى، والعمل مع كل الجهات المختصّة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن.

• نائب رئيس الدولة وجّه بالبدء الفوري لتقديم الدعم، ومتابعة كل شؤون الأشقاء، وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم.