ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف سيف أحمد عتيق حبروش الرميثي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عتيق حبروش الرميثي، اليوم، بمناسبة زفاف نجله "سيف" إلى كريمة داغر درويش داغر المرر.

و حضر الحفل - الذي أقيم بفندق إرث في أبوظبي - عدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

و هنأ سموّه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.