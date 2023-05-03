أحمد بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة القطرية

التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الأربعاء) سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة، في فندق جراند حياة دبي.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وسبل تطويرها، والدور الحيوي الذي تقوم به المناطق الحرة كإحدى الدعائم الأساسية لحركة الاقتصاد العالمي لاسيما من خلال ما تقدمه من فرص ومزايا للشركات والمشاريع ضمن مختلف التخصصات، وما تهيئ له تلك المناطق من مساحة للنمو والازدهار للأنشطة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والصناعية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تخدم مجمل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تطرق النقاش إلى أهم الأهداف التي تناولها المؤتمر العالمي للمناطق الحرة بمشاركة لفيف من مسؤولي المناطق الحرة، والخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لاسيما كيفية تجاوز التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وسبل الحفاظ على حيوية المناطق الحرة من خلال الاستراتيجيات التي تضمن نموها وازدهارها.



حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعادة مالك سلطان آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم".