خالد بن محمد بن زايد يُدشّن توسعة مشروع الفلاح السكني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، توسعة مشروع الفلاح السكني، أحد مشروعات الحي الإماراتي المتكامل، وتشمل هذه التوسعة إضافة 899 فيلا سكنية جديدة، بكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم.

واستمع سموه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصل عن مواصفات البناء المعتمدة في المشروع، ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، كما اطّلع سموه على مكونات وتفاصيل نموذج الفلل، التي شُيّدت وفقاً لأرقى المعايير، لتلبية احتياجات الأُسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأقيم المشروع وفقاً لأحدث المواصفات ليوفر مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، يشتمل على جميع المرافق المجتمعية الضرورية، ويحمل طابعاً عمرانياً يعكس الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، بما يُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري للأسر المواطنة.

كما يأتي المشروع استجابةً للنمو السكاني في منطقة الفلاح، بما يعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات، ويُعد إضافة جديدة إلى المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الفلاح السكني، اللتين تم خلالهما تسليم نحو 4857 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في عام 2012.

وتمتد مساحة توسعة مشروع الفلاح السكني على 215 هكتاراً، بحيث تشمل 899 فيلا سكنية، وخمسة مساجد، وخمس حدائق عامة، إلى جانب تهيئة مساحات أراضٍ لمرافق تجارية ومجتمعية وغيرها. وتتألف كل فيلا سكنية من مجلس للرجال وآخر للنساء، وصالات للطعام والمعيشة، وخمس غرف نوم، وغيرها من المرافق النوعية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، محمد علي الشرفا، تدشين سموه للمشروع، الذي يُجسد ما تُوليه القيادة من اهتمام متواصل لمشروعات إسكان المواطنين، ومدى حرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة، وتأمين الاستقرار والتلاحم الأسري للأسر المواطنة، مؤكداً أن المشروعات السكنية تُسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود للمواطنين، وتدعم مسيرة نمائهم ورخائهم الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، إن «توجيهات القيادة نابعة من اهتمامها المتواصل بتوفير مقومات الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة».

وأضاف: «هيئة أبوظبي للإسكان حريصة على تطوير المشروعات السكنية، التي تُلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وتضمن تطوير المشروعات السكنية والمناطق المحيطة لها على الصُعد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية كافة».

• 215 هكتاراً مساحة توسعة مشروع الفلاح السكني، بحيث تشمل 899 فيلا سكنية و5 مساجد و5 حدائق عامة.