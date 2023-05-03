عيد الأضحى 28 يونيو المقبل فلكياً

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 من يونيو المقبل.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إن الهلال الجديد لشهر ذي الحجة يولد يوم الأحد 18 من يونيو الساعة 08:37 صباحاً (بتوقيت الإمارات) ومع غروب الشمس لنفس اليوم يكون عمر الهلال 10:33 ساعات، ويقع الهلال فوق الأفق الغربي بارتفاع خمس درجات، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 29 دقيقة.

وأضاف أنه بناء على ذلك يكون الاثنين 19 من يونيو غرة ذي الحجة، ويكون يوم الثلاثاء 27 من يونيو يوم عرفة، والأربعاء 28 من يونيو المقبل عيد الأضحى المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية.

وذكر الجروان أنه بما أن المشاعر في السعودية وأغلب الدول ستأخذ ما يقره أهل الحرم من موعد للمناسك، يتوقع أن يكون الاثنين 19 من يونيو غرة ذي الحجة هناك.

وأشار إلى أنه كون القمر يولد الساعة 8:37 دقيقة صباحاً، فإن عمر القمر وقت الغروب يكون دون 12 ساعة، وعليه فمن الصعوبة رصد الهلال، فإذا كان عمر القمر وقت غروب الشمس أكبر من 15 ساعة يتوقع أن يكون هناك اتفاق على دخول الشهر الجديد، وأما إذا لم يولد القمر قبل غروب الشمس أو غاب قبل غروبها، فسيكون هناك اتفاق على عدم دخول الشهر الجديد.

وذكرت بوابة حكومة الإمارات الرقمية، أنه في 2019، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن في ما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأشارت ضمن قائمة العطلات الرسمية التي أقرتها حكومة الإمارات لعام 2023، وتشمل القطاعين العام والخاص، إلى أن وقفة عرفة وعيد الأضحى تكون أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة 1444، منبهة إلى أن المناسبات الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.