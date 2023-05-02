يستمر حتى 18 مايو.. 1500 وظيفة للمواطنين في القطاع المالي ضمن معرض "إثراء الأول" في دبي

يقدم معرض إثراء الأول الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة ضمن مبادرة وطنية من معهد الإمارات المالي لتوفير 1500 وظيفة؛ 700 منها في القطاع المصرفي، و300 في قطاع التأمين، و500 في قطاع الصرافة، ونحو 50 في شركات التمويل؛ وذلك من خلال التعريف بالمصارف والشركات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات.

وانطلقت فعاليات معرض «إثراء الأول للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)؛ الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي؛ وذلك بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية.

ويستمر المعرض حتى 18 مايو الجاري، والذي حضر افتتاحه مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي - قطاع الشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، سيف حميد الظاهري، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي المصارف وشركات التأمين.

وشهد المعرض في يومه الأول توافد أكثر من 150 باحثاً وباحثة عن عمل، وتم البدء في خطوات إدراج المتقدمين الذين استوفوا الشروط في عدد من البنوك وشركات التأمين، وبدء رحلتهم الوظيفية.

يأتي معرض «إثراء الأول للتوظيف» تنفيذاً لخطة المعهد الاستراتيجية بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والتأمين، وإعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويوفر لهم الفرصة لكسب مهارات جديدة، والانخراط في سوق العمل، وتطوير قدراتهم؛ باعتبارهم أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى خدمة الوطن في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والتعليمية.

يقام الجزء الأول من المعرض خلال الأسبوع الأول من مايو/ أيار الجاري بمقر معهد الإمارات المالي في دبي والمخصص للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة وخريجي تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق، فيما خصص الأسبوع الثاني لحاملي شهادة البكالوريوس، إضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

ويقام المعرض بمقر المعهد بأبوظبي خلال يومي 17 و18 مايو