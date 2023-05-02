«نافس» يستهدف 24 ألف وظيفة سنوياً و170 ألف مستفيد خلال 5 سنوات

أفادت أخصائي فني تقني في وزارة الموارد البشرية والتوطين، شيماء عبدالله الهاشمي، بأن برنامج «نافس» يستهدف رفع كفاءة الكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف خلق 24 ألف وظيفة سنوياً في القطاعين، فضلاً عن دعم 170 ألف مستفيد خلال خمس سنوات.

وقالت خلال ورشة تعريفية للمنشآت الخاصة ببرنامج «نافس»، نظمتها دائرة الموارد البشرية في عجمان، أمس، إن البرنامج يركّز على خمسة أمور هي: إبراز فرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص والمصرفي لجذب المواطنين، وزيادة تنافسية القوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل وظائف في القطاعين الخاص والمصرفي، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، وتعزيز جاذبية وظائف القطاع الخاص والمصرفي للمواطنين.

وأوضحت أن كلفة الفترة التدريبية الأولى بهدف التعيين لمدة سنة واحدة للجامعي تبلغ 8000 درهم، و6500 درهم للدبلوم، و4000 للثانوي، فيما تبلغ كلفة دعم راتب الموظف المواطن لمدة خمس سنوات 7000 درهم للجامعي، و6000 للدبلوم و5000 درهم للثانوي فيما دون، لمن تبلغ رواتبهم أقل من 20 ألف درهم، أما لمن تراوح رواتبهم بين 20 و30 ألف درهم، فإن كلفة دعم راتب الموظف المواطن تبلغ 3500 للجامعي، و3000 درهم للدبلوم، و2500 درهم للثانوي فما دون.

وذكرت أن الحكومة ستتحمل لمدة خمس سنوات اشتراكات صندوق التقاعد بشكل كامل للمواطنين العاملين الجدد براتب أقل من 20 ألف درهم، والجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل تقديم علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي بقيمة 600 درهم وبحد أقصى أربعة أطفال لمن يبلغ راتبه بحد أقصى 50 ألف درهم.

وأضافت الهاشمي، أن من ضمن البرامج المقدمة «برنامج خبرة» ويستهدف تقديم تدريب مهني لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة وشبه حكومية مع مكافآت مالية 5000 درهم شهرياً، لدعم تطوير خبرات الخريجين المواطنين في قطاعات متنوعة.

وأكدت أن برنامج «نافس» يستهدف 2% زيادة سنوية في عدد المواطنين بالوظائف المهارية، فيما يستهدف برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات عبر برامج دراسية وتدريبية متنوعة، بهدف تطوير كوادر مواطنة في مهن القطاع الطبي والصحي.

وأضافت أن من ضمن برامج «نافس» أيضاً برنامج الدعم المؤقت، الذي يقدم إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم في القطاعين الخاص والمصرفي، وليس لهم مصدر دخل، وللزوج أو الزوجة وثلاثة أطفال بحد أقصى، ويكون الحد الأقصى للاستفادة من مدة برنامج الدعم المؤقت 12 شهراً خلال خمس سنوات، على ألا تزيد مدة الاستفادة عن ستة شهور متصلة.

ولفتت الهاشمي، إلى أن برنامج نافس يضم 10 مبادرات ضمن ثلاث توجهات استراتيجية تتمثل في: قطاع خاص أكثر جاذبية للمواطن، ويندرج تحته مبادرات دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص والمصرفي، وتتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد، بالإضافة إلى تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.

وأشارت إلى أن من ضمن التوجهات: مواطن كفء وأكثر جاذبية للقطاع الخاص والمصرفي، ويندرج تحته خمس مبادرات هي: برامج تدريبية في قطاعات متخصصة وشهادات مهنية معتمدة دولياً، وتدريب مهني لمدة تصل إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، ووضع نسب مستهدفة لوظائف الإماراتيين في القطاع الخاص، وتوفير منصة موحدة لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص والمصرفي، فضلاً عن توجه معالجة الثقافة المجتمعية ويندرج تحته مبادرتا تطوير 10 آلاف من الكفاءات الوطنية في المجال الطبي والصحي، ودعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل يصل إلى 12 شهراً.

برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي يستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.