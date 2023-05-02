«أهلكم أهلنا».. تصل العمال بأسرهم في بلدانهم

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة تحت شعار «أهلكم أهلنا»، شاركت من خلالها العمال تواصلهم مع أسرهم وذويهم في بلدانهم عبر آلية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة من موظفي وكوادر المؤسسة، حيث أتيحت لهم فرصة التواصل والحديث مع أسر العمال.

جاءت هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي احتفت به المؤسسة تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمعات العالمية، والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال باعتبارهم أحد مرتكزات البناء، وسط أجواء أسرية عاش خلالها جميع العمال لحظات من السعادة والفرح.

وأكد مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة راشد آل علي أن هذه المبادرة جاءت تقديراً لدور العمال وجهودهم المؤثرة والملموسة في بيئة العمل، وتكريماً لإسهاماتهم وعطائهم المتواصل، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على إبراز جهودهم وتوفير بيئة عمل مواتية ووفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، التزاماً بالموروثات الإماراتية الأصيلة، وانسجاماً مع التشريعات والقوانين التي تحافظ على مكانتهم وحقوقهم، وتضمن صحتهم وسلامتهم .