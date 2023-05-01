"سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب" تطلق مبادرة "مشروع ريادي"

أطلقت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة ، مبادرة " مشروع ريادي" لخدمة المشاريع الوطنية الرائدة في الإمارة .

يأتي ذلك انطلاقاً من دورالمؤسسة اللافت في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة ، وحرصها على بناء شراكة مستدامة مع مشاريع الأعضاء بالمؤسسة ، لتعزيز حضورها كمشاريع رائدة في السوق ؛ واستكمالاً لدورها في متابعة مشاريع الأعضاء المنتسبين للمؤسسة ، و تسليط الضوء على الخدمات الريادية والأفكار المبتكرة.

وقال رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ، يوسف إسماعيل، إن المبادرة تتمثل في ملصق يحمل عبارة "مشروع ريادي " ، تمنحه المؤسسة، لمشاريع الأعضاء التي تنطبق عليها معايير الإبداع والابتكار ، في ما تقدمه من خدمات او منتجات ، على أن يتم تثبيت هذا الملصق على واجهة المشروع ، ليعزز هوية وصورة نشاطه التجاري ، ويؤكد على تنافسيته في السوق ، ويبرزه كمشروع رائد ومبتكر جدير بدعم المجتمع مما يضمن له مزيداً من النجاح والاستمرارية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقوم بدورها بمتابعة ميدانية ، لكل مشاريع أعضائها المنتسبين ، وتقييمها من خلال الخدمات المقدمة على أرض الواقع ، ومدى نجاح المشروع في تقديم خدماته لأكبر عدد من المستهلكين ، كما تبين مدى قدرة المشروع للاستمرارية ، واستبيان مقومات الابتكار والإبداع فيه ، وما يميزه عن المشروعات المثيلة له في السوق.

وأضاف أنه وعليه وحين استيفاء كل هذه المعايير والمقومات ، ستقوم المؤسسة بمنح ملصق " مشروع ريادي" للمؤسسة ، ليكون بمثابة استحقاق وشهادة تؤكد فيها المؤسسة تميزهذا المشروع ، وتؤكد للمجتمع والسوق أن هذا المشروع يُعد من المشاريع الوطنية الريادية بالامارة .

وأكد إسماعيل أهمية إطلاق هذه المبادرة ، وقال إنه انطلاقاً من التوجيهات الحكومية الرشيدة بضرورة دعم مشاريع الشباب الوطنية الصغيرة والمتوسطة ، والعمل باستمرار على تمكينها وترسيخ استدامتها ، خاصة مع ازدياد المنافسة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فكان لابد من دعم مشاريع الأعضاء ، وتعزيز حضورها في السوق ، ولفت انتباه الجمهور لهذه المشاريع الوطنية الرائدة ، ومن هنا كانت المبادرة بإطلاق " مشروع ريادي" ، لنساهم بذلك في إيصال رسالة محددة ، تعطي مزيداً من الزخم للمشروع ، وتعزز ولاء العملاء لهذه المشاريع ، وتساهم في تعزيز السمعة المميزة والترويج لها ، كمشاريع وطنية رائدة جديرة بالدعم الذي يضمن لها التنمية والانتشار والاستدامة.